Прем'єр-міністр Румунії побореться за посаду президента

Румунський прем’єр-міністр, лідер Соціал-демократичної партії Марчел Чолаку заявив про участь у виборах президента наприкінці цього року.

Це випливає з відеозвернення Чолаку, розміщеного у Facebook у вівторок, 20 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Румунський прем’єр заявив, що вирішив балотуватись у президенти "після консультацій із румунами, моєю сім'єю і моїми колегами по партії".

Він анонсував, що на з’їзді Соціал-демократичної партії в суботу, 24 серпня, представить свій "План для Румунії" та попросить офіційно підтримати його кандидатуру.

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"Сьогодні, як ніколи, Румунія потребує стабільності та рівноваги. Румуни потребують впевненості в тому, що, працюючи, вони зможуть заробити собі на краще життя. Країні потрібен президент, який дбає про всіх румунів", – говорить Чолаку.

Про наміри прем’єра Румунії взяти участь у виборах президента стало відомо раніше у вівторок, коли ЗМІ дізнались про його послання для однопартійців із проханням підтримати кандидатуру.

Висуванці Соціал-демократичної партії Румунії за останні 30 років жодного разу не перемагали на виборах президента. Лідери партії, які програвали вибори, згодом втрачали керівництво партією.

Президентські вибори в Румунії відбудуться 24 листопада та, за потреби другого туру, 8 грудня.

Нинішній заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, колишній лідер СДПР, вважається найпопулярнішим кандидатом у президенти Румунії.

Раніше Джоане заявив, що оголосить про участь у виборах "після того, як закінчить свою роботу в НАТО".