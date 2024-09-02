В адрес ряда школ Вильнюса поступили сообщения на русском о минировании

Утром 2 сентября полиция Литвы зарегистрировала ряд сообщений о получении электронных писем на русском языке с угрозами взорвать учебные заведения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

С началом нового учебного года полиция в понедельник до 9 утра зарегистрировала 26 сообщений о полученных электронных письмах на русском языке с угрозами взорвать учебные заведения.

Как сообщила представитель Департамента полиции Ревита Янавичюте, все сообщения были получены в Вильнюсе.

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"Есть угроза взорвать учебное заведение, все сообщения похожи (на прошлогодние угрозы. – Ред.). Как мы уже упоминали, это сообщения на русском языке, они не подтвердились", – сказала Янавичюте.

Сейчас полиция не располагает информацией об эвакуированных учебных заведениях.

"Пока нет информации о досудебных расследованиях, начатых в связи с ложными сообщениями. Все происходит, продолжается, конкретных решений по этому поводу пока нет", – сказала представитель полиции.

Напомним, осенью прошлого года многие школы и другие учреждения по всей Литве несколько дней подряд получали сообщения о заминировании. Но ни одна из угроз не оказалась реальной.

Также ложные сообщения о минировании получали аэропорты Вильнюса и Каунаса, а также Каунасская гидроэлектростанция.

В связи с псевдоминированием из литовских аэропортов эвакуировали пассажиров.

Подобные сообщения получили также учебные заведения в Латвии и Эстонии.

Департамент внутренней безопасности США заявил тогда, что это, вероятно, была целенаправленная и скоординированная атака, инициированная враждебными государствами.

По данным разведки, ложные сообщения и подобные действия имели целью создать напряжение и панику в обществе, нарушить и дестабилизировать работу учреждений, усилить недоверие.