Два литовські аеропорти шукали вибухівку після анонімних повідомлень

У Литві аеропорти Вільнюса і Каунаса в понеділок вранці отримали повідомлення про нібито закладену вибухівку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"У понеділок, після 8:00, надійшов анонімний дзвінок з погрозами, що в аеропортах Вільнюса і Каунаса може бути закладена вибухівка. Усі спецслужби були проінформовані, і зараз проводиться загальна оцінка ситуації", – йшлося в повідомленні литовських аеропортів.

Пасажири і персонал були евакуйовані із загальних зон терміналів обох аеропортів, поки об'єкти перевіряли на наявність вибухівки.

Пізніше литовські аеропорти повідомили, що реєстрація на рейси відновилася в обох аеропортах після детальної перевірки місць загального користування, де вибухівки не було виявлено.

З аеропортів Каунаса та Вільнюса було тимчасово евакуйовано близько 100 пасажирів.

Минулої середи аеропорт Вільнюса вже евакуювали через неправдиве повідомлення про нібито вибухівку.

Перед цим велика хвиля "мінувань" сталася в середині жовтня – сотні установ і компаній у Литві отримали повідомлення про нібито закладену вибухівку.