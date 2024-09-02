У Цхінвалі заявили, що відпустили 18-річну грузинку, затриману біля окупованих територій

Адміністрація в окупованому Росією Цхінвальському регіоні заявляє, що відпустила 18-річну грузинську дівчину, яку затримали біля межі з окупованими територіями за "незаконний перетин кордону".

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Дівчину 2006 року народження затримали 31 серпня за звинуваченнями у "незаконному перетині кордону" біля села Цинарагі Ахалгорського району.

2 серпня у Цхінвалі заявили, що передають її грузинській стороні без жодних санкцій, оскільки вона має проблеми зі здоров’ям.

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Офіційних коментарів від Тбілісі ще не надходило.

У районі, де затримали дівчину, з 2008 року триває процес так званої "бордеризації" – одностороннього маркування кордону адміністрацією окупованого Цхінвальського регіону разом з російськими військовими.

"Кордон" свавільно проводять через села, городи, пасовища тощо, нерідко посуваючи лінію розмежування вглиб території Грузії, а місцевих мешканців затримують за "порушення кордону" через спроби навідати рідних чи користуватись своєю власністю.

На цей час у Цхінвалі перебувають вісім громадян Грузії, затриманих на межі з окупованими територіями.

Нещодавно Європейський суд з прав людини визнав, що так звана "бордеризація" на межі з окупованими Росією регіонами Грузії і підконтрольною Тбілісі територією створила системну практику порушень прав людини.

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