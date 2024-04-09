ЄСПЛ визнав, що Росія своєю "бордеризацією" у Грузії системно порушує права людини

Європейський суд з прав людини після більш як п'ятирічного процесу визнав, що так звана "бордеризація" на межі з окупованими Росією регіонами Грузії і підконтрольною Тбілісі територією створила системну практику порушень прав людини.

Як повідомляє "Європейська правда", про рішення повідомила пресслужба ЄСПЛ 9 квітня.

У справі "Грузія проти Росії" (39611/18) судді одностайно визнали, що "бордеризація" (встановлення "кордону") на межі з окупованими Росією територіями Грузії після війни 2008 року призвела до серії порушень прав людини, зокрема права на життя, заборону нелюдського поводження, права на свободу й безпеку, право на повагу до приватного життя, захист майнових прав, права на освіту і права на вільне пересування.

Грузія подала позов у серпні 2018 року та доводила, що дії РФ створили ситуацію системного порушення прав людини: багато місцевих мешканців втратили можливість бачитися з рідними і відвідувати поховання рідних на цвинтарях, користуватись своєю землею та іншим майном, вільно навчатися у грузинських школах, багатьом спроби перетину лінії розмежування коштували затримань з побоями, тривалого позбавлення волі і навіть життя (такі випадки, як відомо, регулярно трапляються і досі).

"Суд дійшов висновку про наявність достатніх доказів, зокрема переліку постраждалих, свідчень, повідомлень у ЗМІ та матеріалів міжнародних організацій для безсумнівного висновку про те, що це не поодинокі інциденти і вони були достатньо численними та взаємопов’язаними для того, щоб прирівнюватися до системної практики", – зазначають у комюніке суду.

Судді також дійшли висновку, що є безсумнівні підстави говорити про свідоме толерування російською владою таких підходів.

Що стосується компенсацій відповідно до ст. 41 ЄКПЛ, Суд одностайно вирішив, що рішення у цьому питанні ще не готове.

Рішення винесли семеро суддів – від Норвегії, Фінляндії, Литви, Північної Македонії, Хорватії, Мальти та Грузії.

У квітні минулого року ЄСПЛ визнав дану скаргу прийнятною для розгляду по суті.

У ЄСПЛ було ще три скарги Грузії проти Росії і залишаються на розгляді близько 200 індивідуальних позовів проти або Росії, або Грузії, або обох держав одночасно стосовно подій війни 2008 року або процесу "бордеризації".

Нагадаємо, у 2021 році ЄСПЛ визнав, що Росія винна у низці порушень прав людини після окупації Південної Осетії та Абхазії, але не несе відповідальності за ці регіони під час російсько-грузинської війни. У 2023 році Суд додатковим рішенням у цій справі зобов’язав Росію сплатити майже 130 млн євро компенсації за скоєні порушення.

Як відомо, Росія вирішила не виконувати рішення ЄСПЛ, винесені після 15 березня 2022 року. Але генсек Ради Європи заявила, що Росія згідно з міжнародним правом все одно зобов’язана виконувати рішення ЄСПЛ, ухвалені проти неї.