В Цхинвали заявили, что отпустили 18-летнюю грузинку, задержанную возле оккупированных территорий

Администрация в оккупированном Россией Цхинвальском регионе заявляет, что отпустила 18-летнюю грузинскую девушку, которую задержали у границы с оккупированными территориями за "незаконное пересечение границы".

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Девушку 2006 года рождения задержали 31 августа по обвинению в "незаконном пересечении границы" возле села Цинараги Ахалгорского района.

2 августа в Цхинвали заявили, что передают ее грузинской стороне без всяких санкций, поскольку она имеет проблемы со здоровьем.

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Официальных комментариев от Тбилиси еще не поступало.

В районе, где задержали девушку, с 2008 года продолжается процесс так называемой "бордеризации" – односторонней маркировки границы администрацией оккупированного Цхинвальского региона вместе с российскими военными.

"Границу" произвольно проводят через села, огороды, пастбища и т.д., нередко отодвигая линию разграничения вглубь территории Грузии, а местных жителей задерживают за "нарушение границы" при попытке посетить родных или пользоваться своей собственностью.

В настоящее время в Цхинвали находятся восемь граждан Грузии, задержанных на границе с оккупированными территориями.

Недавно Европейский суд по правам человека признал, что так называемая "бордеризация" на границе с оккупированными Россией регионами Грузии и подконтрольной Тбилиси территорией создала системную практику нарушений прав человека.

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