Укр Рус Eng

Зеленський запросив Нідерланди взяти патронат над Запоріжжям

Новини — Понеділок, 2 вересня 2024, 18:16 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський попросив Нідерланди взяти під свій патронат підтримку Запорізької області в умовах війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільній пресконференції з прем’єром Нідерландів Діком Схоофом у Запоріжжі. 

Зеленський зазначив, що попросив Схоофа про патронат Нідерландів над забезпеченням гуманітарних потреб Запорізької області. 

"Це школи, бомбосховища, це енергетика, укриття. Це для нас важливо, і у нас є кілька прикладів з нашими партнерами в інших областях – це дійсно працююча модель", – сказав президент.

Реклама:

Нагадаємо, ідея патронату окремих країн над тими чи іншими регіонами України виникла ще у 2022 році.

Зокрема, Естонія зосередила підтримку на Житомирській області, Латвія – Чернігівській області, Литва допомагала з відбудовою півночі Київської області, Данія - Миколаївської

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Нідерланди Війна з РФ
Реклама: