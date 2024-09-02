Зеленський запросив Нідерланди взяти патронат над Запоріжжям

Президент України Володимир Зеленський попросив Нідерланди взяти під свій патронат підтримку Запорізької області в умовах війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільній пресконференції з прем’єром Нідерландів Діком Схоофом у Запоріжжі.

Зеленський зазначив, що попросив Схоофа про патронат Нідерландів над забезпеченням гуманітарних потреб Запорізької області.

"Це школи, бомбосховища, це енергетика, укриття. Це для нас важливо, і у нас є кілька прикладів з нашими партнерами в інших областях – це дійсно працююча модель", – сказав президент.

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Нагадаємо, ідея патронату окремих країн над тими чи іншими регіонами України виникла ще у 2022 році.

Зокрема, Естонія зосередила підтримку на Житомирській області, Латвія – Чернігівській області, Литва допомагала з відбудовою півночі Київської області, Данія - Миколаївської.

