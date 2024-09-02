Зеленський запросив Нідерланди взяти патронат над Запоріжжям
Президент України Володимир Зеленський попросив Нідерланди взяти під свій патронат підтримку Запорізької області в умовах війни.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільній пресконференції з прем’єром Нідерландів Діком Схоофом у Запоріжжі.
Зеленський зазначив, що попросив Схоофа про патронат Нідерландів над забезпеченням гуманітарних потреб Запорізької області.
"Це школи, бомбосховища, це енергетика, укриття. Це для нас важливо, і у нас є кілька прикладів з нашими партнерами в інших областях – це дійсно працююча модель", – сказав президент.
Нагадаємо, ідея патронату окремих країн над тими чи іншими регіонами України виникла ще у 2022 році.
Зокрема, Естонія зосередила підтримку на Житомирській області, Латвія – Чернігівській області, Литва допомагала з відбудовою півночі Київської області, Данія - Миколаївської.