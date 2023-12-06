Столиця Латвії передала Чернігову 10 автобусів

Рига передала Чернігову десять автобусів для громадських перевезень, а також гуманітарну допомогу, зібрану мешканцями міста.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство Латвії в Україні та міська влада Чернігова.

Автобуси передали 6 грудня безпосередньо у Чернігові, на церемонію приїхали заступник мера Риги Едвардс Ратнієкс, депутатка Ризької міської ради Ієва Бранте, посол Латвії в Україні Ілгварс Клява.

Це десять автобусів Solaris Urbino 12, які вже були у використанні. Їх буде використовувати КП "Чернігівське тролейбусне управління" для громадських перевезень.

Нагадаємо, президент Латвії Едгарс Рінкевичс під час останнього візиту в Україну також їздив до Чернігова подивитися на встановлення модульних будинків, профінансованих Латвією.

Він казав, що Латвія виділила на відбудову Чернігівщини 5 млн євро і планує ще стільки ж.

На Житомирщині у жовтні відкрили міст, відбудований за кошти Естонії. У листопаді з Естонії прибули чотири автобуси, надані приватною особою, а за попередній рік з Естонії в Україну передали понад 40 автобусів.