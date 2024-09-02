Зеленский пригласил Нидерланды взять патронат над Запорожьем

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Нидерланды взять под свой патронат поддержку Запорожской области в условиях войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схоофом в Запорожье.

Зеленский отметил, что попросил Схоофа о патронате Нидерландов над обеспечением гуманитарных потребностей Запорожской области.

"Это школы, бомбоубежища, это энергетика, укрытия. Это для нас важно, и у нас есть несколько примеров с нашими партнерами в других областях – это действительно работающая модель", – сказал президент.

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Напомним, идея патроната отдельных стран над теми или иными регионами Украины возникла еще в 2022 году.

Эстония сосредоточила поддержку на Житомирской области, Латвия – Черниговской области, Литва помогала с восстановлением севера Киевской области, Дания - Николаевской.