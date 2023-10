На Житомирщині відкрили міст, відбудований за кошти Естонії

У місті Малин на Житомирщині відкрили відновлений міст, реконструкцію якого здійснили завдяки Естонії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

Тсахкна, який їздив на церемонію відкриття у рамках свого візиту в Україну, розповів, що це вже другий проєкт реконструкції в Україні за естонські кошти.

The second reconstruction project in 🇺🇦 by 🇪🇪 is ready and we won’t stop!



Today I was very honored to open the Malyn bridge in Zhytomyr 🇺🇦#rebuildukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/J4A2oTrtD9