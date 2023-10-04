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На Житомирщині відкрили міст, відбудований за кошти Естонії

Середа, 4 жовтня 2023, 10:50

У місті Малин на Житомирщині відкрили відновлений міст, реконструкцію якого здійснили завдяки Естонії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

Тсахкна, який їздив на церемонію відкриття у рамках свого візиту в Україну, розповів, що це вже другий проєкт реконструкції в Україні за естонські кошти. 

Місто Малин стоїть на річці Ірша, міст є переправою між його двома частинами. Попередній міст був зруйнований 6 березня 2022 року внаслідок російського ракетного удару.  

Нагадаємо, в Ірпені нещодавно відкрили дитсадок, відновлений повністю за литовські кошти. На відкриття приїздив президент Литви Гітанас Науседа. 

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