На Житомирщині відкрили міст, відбудований за кошти Естонії
У місті Малин на Житомирщині відкрили відновлений міст, реконструкцію якого здійснили завдяки Естонії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.
Тсахкна, який їздив на церемонію відкриття у рамках свого візиту в Україну, розповів, що це вже другий проєкт реконструкції в Україні за естонські кошти.
The second reconstruction project in 🇺🇦 by 🇪🇪 is ready and we won’t stop!— Margus Tsahkna (@Tsahkna) October 3, 2023
Today I was very honored to open the Malyn bridge in Zhytomyr 🇺🇦#rebuildukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/J4A2oTrtD9
Місто Малин стоїть на річці Ірша, міст є переправою між його двома частинами. Попередній міст був зруйнований 6 березня 2022 року внаслідок російського ракетного удару.
Нагадаємо, в Ірпені нещодавно відкрили дитсадок, відновлений повністю за литовські кошти. На відкриття приїздив президент Литви Гітанас Науседа.