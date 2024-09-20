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Румунські фермери з постраждалого від повені регіону заявили, що їм загрожує банкрутство

Новини — П'ятниця, 20 вересня 2024, 09:28 — Марія Ємець

Румунські аграрії з регіону, що постраждав від катастрофічної повені, заявили про велетенські збитки і кажуть, що їм загрожує банкрутство. 

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".  

Після найгіршого періоду повені у північному жудці Галац, що поруч з крайнім півднем Молдови та української Одещини, на тисячах гектарів поля досі стоїть вода.  

 

На час повені у полях ще залишався незібраний врожай деяких культур – соняха, кукурудзи, ріпаку, сої, який перед тим пережив екстремальну літню спеку. 

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Власники кажуть, що тепер і він фактично знищений, їхні збитки сягають мільйонів євро. Окрім врожаю, знищені також складні системи зрошування, на які аграрії брали кредити.

"Кукурудзу у цей час якраз постійно було збирати, але тепер вона лишилася у полі. Ми навіть не уявляємо, коли можна буде туди дістатися. Навіть коли вода трохи відступить, техніка не зможе проїхати – там близько метра води", – розповів журналістам один з постраждалих. 

 

Ще один розповів, що з 2450 гектарів, які він обробляє, 1200 досі під водою. "Це найгірший рік, відколи я займаюся сільським господарством", – розповів фермер, додавши, що не знає, як тепер виплатити банку кредит за придбану раніше техніку та іригаційні системи. За його словами, без підтримки держави йому і багатьом аграріям доведеться оголосити про банкрутство. 

Нагадаємо, внаслідок катастрофічної повені у жудці Галац минулої суботи загинули четверо людей, місцями вода затопила будинки майже до дахів.

Тоді ж підтоплення почалися і на території сусідньої Молдови, у тому числі у столиці Кишиневі.

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