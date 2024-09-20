Румынские фермеры из пострадавшего от наводнения региона заявили, что им грозит банкротство

Румынские аграрии из региона, пострадавшего от катастрофического наводнения, заявили об огромных убытках и говорят, что им грозит банкротство.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

После худшего периода наводнения в северном жудеце Галац, что рядом с крайним югом Молдовы и украинской Одесской области, на тысячах гектаров поля до сих пор стоит вода.

На время наводнения в полях еще оставался несобранный урожай некоторых культур – подсолнечника, кукурузы, рапса, сои, который перед тем пережил экстремальную летнюю жару.

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Владельцы говорят, что теперь и он фактически уничтожен, их убытки достигают миллионов евро. Кроме урожая, уничтожены также сложные системы орошения, на которые аграрии брали кредиты.

"Кукурузу в это время как раз постоянно было собирать, но теперь она осталась в поле. Мы даже не представляем, когда можно будет туда добраться. Даже когда вода немного отступит, техника не сможет проехать – там около метра воды", – рассказал журналистам один из пострадавших.

Еще один рассказал, что из 2450 гектаров, которые он обрабатывает, 1200 до сих пор под водой. "Это худший год с тех пор, как я занимаюсь сельским хозяйством", – рассказал фермер, добавив, что не знает, как теперь выплатить банку кредит за приобретенную ранее технику и ирригационные системы. По его словам, без поддержки государства ему и многим аграриям придется объявить о банкротстве.

Напомним, в результате катастрофического наводнения в жудеце Галац в минувшую субботу погибли четыре человека, местами вода затопила дома почти до крыш.

Тогда же подтопления начались и на территории соседней Молдовы, в том числе в столице Кишиневе.