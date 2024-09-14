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Румунія допускає залучення армії у районі, що потерпає від катастрофічної повені

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Новини — Субота, 14 вересня 2024, 18:19 — Марія Ємець

Влада Румунії не виключає залучення армії на допомогу іншим рятувальним службам у східному жудці Галац, що потерпає від катастрофічної повені.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Марчел Чолаку та міністр оборони оголосили, що у разі запиту місцевої влади військові вирушать на допомогу рятувальним службам для подолання наслідків катастрофічної повені у жудці Галац, що на кордоні з Молдовою.

Також прем’єр пообіцяв виділити кошти на допомогу постраждалому району. 

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На цей час відомо про щонайменш 5000 підтоплених домогосподарств у 12 населених пунктах. Подекуди вода піднялася аж до покрівель на висоту біля 1,7 метра, людям довелось рятуватися на дахах.

У метеорологічній службі заявили, що на території району випало три місячні норми опадів.

Внаслідок стихії загинули четверо осіб, 252 евакуювали. До Галацу з’їхалися рятувальники з кількох сусідніх районів. Підтоплення загрожують і сусіднім жудцям у регіоні. 

Підтоплення почалися і на території сусідньої Молдови, у тому числі у столиці Кишиневі.

Також повені почалися у Центральній Європі, зокрема у Чехії та Польщі.

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Румунія стихійні лиха
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