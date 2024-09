Румунія допускає залучення армії у районі, що потерпає від катастрофічної повені

Влада Румунії не виключає залучення армії на допомогу іншим рятувальним службам у східному жудці Галац, що потерпає від катастрофічної повені.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Марчел Чолаку та міністр оборони оголосили, що у разі запиту місцевої влади військові вирушать на допомогу рятувальним службам для подолання наслідків катастрофічної повені у жудці Галац, що на кордоні з Молдовою.

Також прем’єр пообіцяв виділити кошти на допомогу постраждалому району.

На цей час відомо про щонайменш 5000 підтоплених домогосподарств у 12 населених пунктах. Подекуди вода піднялася аж до покрівель на висоту біля 1,7 метра, людям довелось рятуватися на дахах.

У метеорологічній службі заявили, що на території району випало три місячні норми опадів.

Внаслідок стихії загинули четверо осіб, 252 евакуювали. До Галацу з’їхалися рятувальники з кількох сусідніх районів. Підтоплення загрожують і сусіднім жудцям у регіоні.

