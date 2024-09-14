Румунія допускає залучення армії у районі, що потерпає від катастрофічної повені
Новини — Субота, 14 вересня 2024, 18:19 —
Влада Румунії не виключає залучення армії на допомогу іншим рятувальним службам у східному жудці Галац, що потерпає від катастрофічної повені.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
Прем’єр-міністр Марчел Чолаку та міністр оборони оголосили, що у разі запиту місцевої влади військові вирушать на допомогу рятувальним службам для подолання наслідків катастрофічної повені у жудці Галац, що на кордоні з Молдовою.
Також прем’єр пообіцяв виділити кошти на допомогу постраждалому району.
На цей час відомо про щонайменш 5000 підтоплених домогосподарств у 12 населених пунктах. Подекуди вода піднялася аж до покрівель на висоту біля 1,7 метра, людям довелось рятуватися на дахах.
Inundaţii în localitatea Pechea, județul Galați– https://t.co/iVkUXlbFYX– AGERPRES (@agerpres) September 14, 2024
Sursa video: ISU Galaţi pic.twitter.com/xqgA0Va0kr
У метеорологічній службі заявили, що на території району випало три місячні норми опадів.
Внаслідок стихії загинули четверо осіб, 252 евакуювали. До Галацу з’їхалися рятувальники з кількох сусідніх районів. Підтоплення загрожують і сусіднім жудцям у регіоні.
🚨🇷🇴 | FLOOD DISASTER IN #ROMANIA#Vaslui #românia #CycloneBoris– Weather monitor (@Weathermonitors) September 14, 2024
– Casualties: 5 dead in Galati
– Affected areas: #Galaţi, Vaslui, Epureni (Vaslui County), Western Moldavia
– Situation: Severe #flooding caused by Cyclone Boris
– Damage: Multiple localities affected, flooding… pic.twitter.com/m9vhAqDyMp
Підтоплення почалися і на території сусідньої Молдови, у тому числі у столиці Кишиневі.
Також повені почалися у Центральній Європі, зокрема у Чехії та Польщі.