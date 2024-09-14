Окремі райони Молдови "залило" сильними дощами, уряд скликає кризову нараду

Окремі райони Молдови 14 вересня підтопило через інтенсивні опади, ситуація може додатково погіршитися у другій половині дня.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

На 14 вересня у Молдові оголосили помаранчевий та жовтий рівні попередження через сильні дощі та грози. Мерія Кишинева попередила містян, що найгірша погода очікується у другій половині дня і можливі перекриття вулиць.

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Вдень у Кишиневі, Страшенах, Кантемирському та Леовському районі почалися локальні підтоплення різного масштабу.

Компанія Premier Energy оголосила, що у цих районах та передмістях Кишинева лишилися без світла 20 населених пунктів.

Траси R34 і R35 через підтоплення заблоковані.

На 16:00 прем’єр Дорін Речан скликав нараду кризового центру при МВС, на якій будуть представники силових структур та місцевої влади постраждалих регіонів.

Нагадаємо, сильні дощі накрили значну частину Центрально-Східної Європи, у Чехії та Польщі перед наближенням негоди прогнозували, що наслідком можуть стати катастрофічні повені. У деяких населених пунктах вже почали евакуацію.

У Румунії в підтоплених районах загинули четверо людей.