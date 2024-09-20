У Чехії стартували місцеві вибори та вибори третини складу Сенату

У Чехії проходять місцеві вибори, а також вибори третини членів Сенату – верхньої палати парламенту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Novinky.

У п’ятницю 20 вересня і суботу 21 вересня чехи у всіх тринадцяти регіонах країни будуть обирати місцеву владу. Також обирають третину нового складу Сенату.

Участь у виборах можуть брати усі повнолітні громадяни. Проголосувати на місцевих виборах можна лише у своєму регіоні.

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На регіональних виборах партії мають подолати 5% бар’єр, щоб пройти до регіональної ради.

Сенатські додаткові вибори проходять у 27 округах, включно з Прагою. Якщо висунутий кандидат одразу отримає понад 50% голосів на окрузі, його оголошують переможцем, якщо усі мають менше – два кандидати-лідери змагатимуться у другому турі через тиждень.

Цікавою особливістю виборів є те, що виборцям розсилають бюлетені завчасно поштою за адресою проживання. Лише у другому турі сенатських виборів там, де він виявиться потрібним, бюлетені будуть видавати лише на дільницях.

Вибори вирішили не переносити попри катастрофічні повені, від яких особливо постраждав північний схід країни.

Як повідомляли, передвиборча кампанія правопопулістів перед місцевими виборами викликала обурення через використання расистських плакатів.