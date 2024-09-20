В Чехии стартовали местные выборы и выборы трети состава Сената

В Чехии проходят местные выборы, а также выборы трети членов Сената – верхней палаты парламента.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Novinky.

В пятницу 20 сентября и субботу 21 сентября чехи во всех тринадцати регионах страны будут избирать местные власти. Также выбирают треть нового состава Сената.

Участие в выборах могут брать все совершеннолетние граждане. Проголосовать на местных выборах можно только в своем регионе.

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На региональных выборах партии должны преодолеть 5% барьер, чтобы пройти в региональный совет.

Сенатские дополнительные выборы проходят в 27 округах, включая Прагу. Если выдвинутый кандидат сразу получит более 50% голосов в округе, его объявляют победителем, если все имеют меньше – два кандидата-лидера будут соревноваться во втором туре через неделю.

Интересной особенностью выборов является то, что избирателям рассылают бюллетени заблаговременно по почте по адресу проживания. Только во втором туре сенатских выборов там, где он окажется нужным, бюллетени будут выдавать только на участках.

Выборы решили не переносить несмотря на катастрофические наводнения, от которых особенно пострадал северо-восток страны.

Как сообщалось, предвыборная кампания правопопулистов перед местными выборами вызвала возмущение из-за использования расистских плакатов.