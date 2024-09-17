У Чехії попри повені не будуть переносити вибори до Сенату

Уряд Чехії відкинув заклики перенести регіональні вибори та вибори до верхньої палати парламенту – Сенату, які мають відбутись 20-21 вересня, через повені, що уразили частину країни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

Після позачергового засідання чеського уряду прем’єр-міністр Петр Фіала заявив, що влада впевнена у своїй спроможності забезпечити голосування на виборах – навіть у місцях, які постраждали від повені.

Для цього у чеському Міністерстві внутрішніх справ створили робочу групу, яка має сприяти проведенню виборів.

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Очільник відомства Віт Ракушан раніше заявляв: якщо вибори не відбудуться у встановлений строк, їхню легітимність може бути поставлено під сумнів. Цей же аргумент у вівторок повторила спікерка нижньої палати чеського парламенту Маргарита Пекарова Адамова.

Відтермінування регіональних виборів і виборів до Сенату раніше вимагав мер постраждалого від повені міста Опава, що в Мораво-Сілезькому краї Томаш Навратіл. За його словами, у місті не вдасться відкрити деякі виборчі дільниці і, можливо, навіть не вдасться забезпечити роздачу бюлетенів.

Проблеми спостерігаються і в інших чеських містах. В окрузі Єсеник Оломоуцького краю виборчі дільниці були підтоплені, а в багатьох місцях відсутня електрика або інтернет-зв'язок, необхідний для відправки даних.

Станом на вівторок повені забрали життя трьох людей у Мораво-Сілезькому краї Чехії.