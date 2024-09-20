У Литві житель Вільнюса отримав тюремний термін за шпигунство на користь Білорусі

У Литві у п'ятницю Вільнюський окружний суд визнав жителя литовської столиці Мантаса Даніелюса винним у шпигунстві на користь Білорусі і засудив його до 9 років позбавлення волі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Вирок не є остаточним і ще може бути оскаржений в Апеляційному суді Литви.

Сторона обвинувачення просила засудити чоловіка до 11 років позбавлення волі.

Реклама:

За версією обвинувачення, Даніелюс, під виглядом волонтерської діяльності, спілкувався з діючими в Литві організаціями, які об'єднують демократичну опозицію проти білоруського режиму, а також з особами, які після серпневих виборів президента Білорусі 2020 року переїхали до Литви через ризик переслідування у себе на батьківщині.

Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений відвідував приміщення білоруських опозиційних організацій, брав участь у заходах, імовірно, збирав і передавав інформацію про їхню діяльність, здійснювані проєкти, джерела фінансування, осіб, які належать до організацій, та їхні зібрання.

Громадянин Литви своєї провини не визнає. Він вважає, що обвинувачення проти нього ґрунтується на домислах і припущеннях, тому сподівається на виправдання.

У вересні минулого року, під час передання справи до суду, прокуратура заявила, що, за версією слідства, обвинувачений Даніелюс із січня 2022 до лютого 2023 року виконував завдання громадянки Білорусі, яка співпрацювала з білоруською розвідкою, збирав і передав їй інформацію, яка її цікавила.

Згадувана громадянка Білорусі – Ксенія Лебедєва, ведуча провладних білоруських ЗМІ.

Нещодавно литовський президент Гітанас Науседа заявляв, що Білорусь залишається джерелом ризиків, і Вільнюс вимагатиме подальших обмежень проти цієї держави.

А глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс відвідав оборонні рубежі України на кордоні з Білоруссю і зкакликав самопроголошеного білоруського президента Александра Лукашенка "залишатися за цією стіною".