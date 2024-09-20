В Литве житель Вильнюса получил тюремный срок за шпионаж в пользу Беларуси

В Литве в пятницу Вильнюсский окружной суд признал жителя литовской столицы Мантаса Даниэлюса виновным в шпионаже в пользу Беларуси и приговорил его к 9 годам лишения свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Приговор не является окончательным и еще может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.

Сторона обвинения просила приговорить мужчину к 11 годам лишения свободы.

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По версии обвинения, Даниэлюс под видом волонтерской деятельности общался с действующими в Литве организациями, объединяющими демократическую оппозицию против белорусского режима, а также с лицами, которые после августовских выборов президента Беларуси 2020 года переехали в Литву из-за риска преследования у себя на родине.

Согласно материалам следствия, обвиняемый посещал помещения белорусских оппозиционных организаций, участвовал в мероприятиях, вероятно, собирал и передавал информацию об их деятельности, осуществляемых проектах, источниках финансирования, лицах, принадлежащих к организациям, и их собраниях.

Гражданин Литвы своей вины не признает. Он считает, что обвинение против него основывается на домыслах и предположениях, поэтому надеется на оправдание.

В сентябре прошлого года, при передаче дела в суд, прокуратура заявила, что, по версии следствия, обвиняемый Даниэлюс с января 2022 по февраль 2023 года выполнял задание гражданки Беларуси, которая сотрудничала с белорусской разведкой, собирал и передал ей интересующую ее информацию.

Упоминавшаяся гражданка Беларуси – Ксения Лебедева, ведущая провластных белорусских СМИ.

Недавно литовский президент Гитанас Науседа заявлял, что Беларусь остается источником рисков, и Вильнюс будет требовать дальнейших ограничений против этого государства.

А глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис посетил оборонительные рубежи Украины на границе с Беларусью и призвал самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко "оставаться за этой стеной".