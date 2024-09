Глава МЗС Литви навідався на українсько-білоруський кордон і звернувся до Лукашенка

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс відвідав оборонні рубежі України на кордоні з Білоруссю.

Фото він опублікував у своїй соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

В Оперативному командуванні "Північ" повідомили, що Ландсбергіс відвідав Чернігівщину, вивчаючи укріплення оборонних рубежів та процес спорудження фортифікацій.

"Тут, на білоруському кордоні, я хочу сказати: пане Лукашенко, залишайтеся за цією стіною", – написав міністр у соцмережі.

Here on the Belarus border to say: Mr. Lukashenko, stay behind that wall. pic.twitter.com/7JNGyk4Wmv