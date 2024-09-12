Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що союзниця Росії Білорусь залишається джерелом ризиків, і Вільнюс вимагатиме подальших обмежень проти цієї держави.

Про це Науседа сказав на пресконференції з Володимиром Зеленським у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Науседа зауважив, що на території Білорусі Росія проводить навчання і здійснює звідти наступ на українську територію. Також він нагадав, що режим Лукашенка організовано спрямовує нелегальних мігрантів на литовську територію у стараннях дестабілізувати ситуацію.

"Ми успішно протидіяли таким спробам, але це не означає, що Білорусь не пробує робити цього і надалі. Але ці операції просто перемістились до кордону з Польщею, і ні Польща, ні ЄС не можуть цього толерувати. Тому ми дивимось на цю державу без ілюзій і розуміємо, що це є ще одне джерело ризиків для всіх нас", – наголосив Науседа.

Реклама:

Він додав, що Литва завжди на форумах ЄС агітує за те, щоб щодо Білорусі застосовувались ті самі санкції, як і щодо Росії.

"Недавно у ЄС був ухвалений ще один пакет санкцій проти Білорусі, і це не кінець. Ми маємо вимагати ще більш суворої оцінки Білорусі з огляду на ситуацію", – сказав президент Литви.

Науседа також пообіцяв спільно з Україною перемогти у війні "монстра".

А напередодні він виступив на саміті Кримської платформи, де закликав не звикати до системних порушень Росією прав людини в окупованому Криму.