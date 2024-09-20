Кількість біженців у Німеччині сягнула історичного максимуму

Наразі в Німеччині проживає майже 3,5 мільйона біженців, що є історичним максимумом для країни.

Про це йдеться в публікації Neue Osnabrücker Zeitung, що посилається на дані Центрального реєстру іноземців Німеччини, повідомляє "Європейська правда".

За даними Центрального реєстру іноземців, на кінець першого півріччя 2024 року у Німеччині проживало близько 3,48 мільйона біженців. Це приблизно на 60 тисяч більше, ніж наприкінці 2023 року, і більше, ніж будь-коли з 1950-х років.

Йдеться про всіх людей, які шукають захисту в Німеччині з гуманітарних причин, незалежно від їхнього поточного статусу, зокрема, і про тих, хто надалі підлягає депортації, – це понад 200 тисяч осіб.

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З цієї кількості близько 1,18 мільйона – це українські біженці. Порівняно з кінцем 2023 року їхня кількість зросла приблизно на 45 тисяч.

Однак водночас зазначено, що кількість іноземців, які підлягають депортації з Німеччини, зменшилась. За даними на середину 2024 року, їх було 226 882 особи, тоді як наприкінці 2023 року – на 15 760 осіб більше.

Як відомо, дискусії стосовно посилення правил депортації в Німеччині розгорілись після резонансного теракту в місті Золінген минулого місяця. На його тлі уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.

Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.