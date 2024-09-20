Число беженцев в Германии достигло исторического максимума

Сейчас в Германии проживает почти 3,5 миллиона беженцев, что является историческим максимумом для страны.

Об этом говорится в публикации Neue Osnabrücker Zeitung, которая ссылается на данные Центрального реестра иностранцев Германии, сообщает "Европейская правда".

По данным Центрального реестра иностранцев, на конец первого полугодия 2024 года в Германии проживало около 3,48 миллиона беженцев. Это примерно на 60 тысяч больше, чем в конце 2023 года, и больше, чем когда-либо с 1950-х годов.

Речь идет обо всех людях, которые ищут защиты в Германии по гуманитарным причинам, независимо от их текущего статуса, в том числе и о тех, кто в дальнейшем подлежит депортации, – это более 200 тысяч человек.

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Из этого количества около 1,18 миллиона – это украинские беженцы. По сравнению с концом 2023 года их количество выросло примерно на 45 тысяч.

Однако в то же время указано, что количество иностранцев, подлежащих депортации из Германии, уменьшилось. По данным на середину 2024 года, их было 226 882 человека, тогда как в конце 2023 года – на 15 760 человек больше.

Как известно, дискуссии относительно ужесточения правил депортации в Германии разгорелись после резонансного теракта в городе Золинген в прошлом месяце. На его фоне правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.

Лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.