Літаки топпосадовців Німеччини обладнають системою захисту від ракетних атак

У Німеччині три нові урядові літаки типу А350 мають якнайшвидше обладнати системою захисту від можливих ракетних атак.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо Spiegel.

Міністерство оборони хоче подати відповідний контракт до бюджетного комітету Бундестагу для затвердження бюджету до кінця року.

Планується, що три широкофюзеляжні літаки, якими в основному користуються федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, канцлер Олаф Шольц і міністерка закордонних справ "Зелених" Анналена Бербок, будуть оснащені інфрачервоною системою на фюзеляжі літака, здатною виводити з ладу головки самонаведення ракет, що наближаються, за допомогою лазерних імпульсів.

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Високотехнологічна система була розроблена ізраїльською компанією Elbit спільно з Diehl Defence, і багато військово-транспортних літаків ВПС Ізраїлю вже оснащені нею. Такі оборонні системи можуть також використовуватися для польотів до кризових держав, де існує ризик нападу з землі – як, наприклад, у Малі в Західній Африці.

Встановлення систем, відомих на технічному жаргоні як "спрямована інфрачервона протидія", має відбуватися поступово, щоб усі три далекомагістральні літаки не вийшли з ладу одночасно. Особливо на великих міжнародних зустрічах, таких як Генеральна Асамблея ООН в Нью-Йорку, регулярно виникають суперечки про те, кому дозволено користуватися розкішно обладнаними урядовими літаками, а кому доводиться літати регулярними рейсами.

Нагадаємо, минулорічний візит голови німецького МЗС до Австралії, Нової Зеландії та Фіджі довелося скасувати через постійні технічні несправності зі старим урядовим літаком – Airbus A340. Відтоді його вивели з експлуатації.

Тоді літак двічі намагався вилетіти з Абу-Дабі, де здійснював планове дозаправлення, але невдало.