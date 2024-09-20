Самолеты топ-чиновников Германии оснастят системой защиты от ракетных атак

В Германии три новых правительственных самолета типа А350 должны как можно быстрее оборудовать системой защиты от возможных ракетных атак.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно Spiegel.

Министерство обороны хочет подать соответствующий контракт в бюджетный комитет Бундестага для утверждения бюджета до конца года.

Планируется, что три широкофюзеляжные самолеты, которыми в основном пользуются федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел "Зеленых" Анналена Бербок, будут оснащены инфракрасной системой на фюзеляже самолета, способной выводить из строя головки самонаведения ракет, приближающихся с помощью лазерных импульсов.

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Высокотехнологичная система была разработана израильской компанией Elbit совместно с Diehl Defence, и многие военно-транспортные самолеты ВВС Израиля уже оснащены ею. Такие оборонительные системы могут также использоваться для полетов в кризисные государства, где существует риск нападения с земли – как, например, в Мали в Западной Африке.

Установка систем, известных на техническом жаргоне как "направленное инфракрасное противодействие", должна происходить постепенно, чтобы все три дальнемагистральных самолета не вышли из строя одновременно. Особенно на крупных международных встречах, таких как Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке, регулярно возникают споры о том, кому разрешено пользоваться роскошно оборудованными правительственными самолетами, а кому приходится летать регулярными рейсами.

Напомним, прошлогодний визит главы немецкого МИД в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи пришлось отменить из-за постоянных технических неисправностей со старым правительственным самолетом – Airbus A340. С тех пор его вывели из эксплуатации.

Тогда самолет дважды пытался вылететь из Абу-Даби, где осуществлял плановую дозаправку, но неудачно.