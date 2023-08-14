Літак з главою МЗС Німеччини перервав політ до Австралії через несправність

Літак з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, який прямував до Австралії, здійснив вимушену посадку в Абу-Дабі через технічну несправність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Спочатку літак з Бербок сів в Абу-Дабі для планової дозаправки, однак після зльоту виявили дефект у складанні закрилків, через що лайнер не зміг набрати нормальну крейсерську висоту і швидкість.

За даними видання, для здійснення безпечної посадки літак був змушений злити 80 тонн пального. Для цього літак близько двох годин кружляв над морем.

Впродовж дня буде ухвалено рішення про те, як глава німецького МЗС продовжить поїздку до Австралії.

Планувалося, що літак з Бербок приземлиться в австралійській столиці Канберрі о 22:30 за місцевим часом (15:30 за Києвом).

У вівторок вранці офіційна програма мала розпочатися з повернення культурних цінностей колоніальних часів корінному австралійському народу каурна.

Нагадаємо, у травні літак із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок на борту затримався в Катарі через поломку. А перед цим Бербок затрималась у Саудівській Аравії через несправність літака.

Раніше повідомлялося, що президент Чехії Петр Павел скористався тим самим літаком, що і його словацька колега Зузана Чапутова, аби вирушити на саміт Ради Європи в Ісландію, до них долучилась і очільниця Словенії Наташа Пірц-Мусар.