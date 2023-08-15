Глава МЗС Німеччини скасувала візит до Австралії через проблеми з літаком

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок скасувала свій тижневий візит до Австралії, Нової Зеландії та Фіджі через проблеми з літаком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Літак Бербок, що прямував до Австралії, був змушений повернутися невдовзі після вильоту з Абу-Дабі вдруге за два дні, оскільки технічні проблеми залишилися.

Планувалося, що Бербок вилетить до австралійського міста Сідней комерційним рейсом, але поїздка була скасована в останній момент.

"Ми перевіряли і планували до останньої хвилини, але, на жаль, вже не було можливості логістично забезпечити заплановані зупинки в Індо-Тихоокеанському регіоні з тими варіантами, які залишалися доступними після поломки літака", – заявив у вівторок речник Міністерства закордонних справ Німеччини.

Під час другої спроби вильоту з Абу-Дабі урядовий літак Бербок зіткнувся з тими ж проблемами із закрилками, що і першого разу. Капітан повітряного судна заявив, що малоймовірно, що політ до Австралії може бути виконаний цим літаком.

"Іноді ти дійсно буваєш проклятий", – сказала Бербок, коментуючи свій другий невдалий політ.

Під час вимушеної зупинки в Абу-Дабі глава МЗС Німеччини провела телефонні переговори зі своїм колегою з ОАЕ.

Це вже не перший випадок, коли Бербок стикається з проблемами з німецьким урядовим літаком: у середині травня він застряг у Катарі через проблеми з колесом.