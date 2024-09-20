У Бундестазі заявили, що Грузія марнує всі шанси на вступ до ЄС

Голова комітету у закордонних справах Бундестагу Німеччини Міхаель Рот вважає, що Грузія марнує всі шанси на вступ до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", слова німецького депутата наводить Bild.

Заява представника Соціал-демократичної партії Німеччини пролунала на тлі ухвалення пакета про "сімейні цінності та захист неповнолітніх", відомий як "закони проти ЛГБТ-пропаганди", який критикували в ЄС і Раді Європи.

"Закон проти ЛГБТК, ця ненависть, посіяна урядом проти сексуальних меншин, є розривом з гордою історією різноманітності та відкритості Грузії. Це не та Грузія, яку я навчився любити", – зазначив Рот.

Реклама:

Він підкреслив, що грузинський уряд "марнує всі шанси на вступ до ЄС".

"Він зайшов занадто далеко у своїй політиці гойдалок між Росією та ЄС. Переговори про вступ на цій основі неможливі. Прогрес буде лише тоді, коли будуть скасовані суперечливі закони, припиниться насильство проти демонстрантів і відновиться діалог з опозицією. Наразі, однак, двері до ЄС зачинені", – додав Рот.

Також варто зазначити, що після ухвалення парламентом Грузії скандального закону "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів", саміт ЄС заявив, що це фактично призупиняє процес євроінтеграції Грузії.

Нещодавно Європейський Союз підтвердив, що готовий призупинити дію безвізового режиму для громадян Грузії у відповідь на антидемократичні дії грузинської влади та її антизахідну риторику.