В Бундестаге заявили, что Грузия упускает все шансы на вступление в ЕС

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот считает, что Грузия упускает все шансы на вступление в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", слова немецкого депутата приводит Bild.

Заявление представителя Социал-демократической партии Германии прозвучало на фоне принятия пакета о "семейных ценностях и защите несовершеннолетних", известный как "законы против ЛГБТ-пропаганды", который критиковали в ЕС и Совете Европы.

"Закон против ЛГБТК, эта ненависть, посеянная правительством против сексуальных меньшинств, является разрывом с гордой историей разнообразия и открытости Грузии. Это не та Грузия, которую я научился любить", – отметил Рот.

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Он подчеркнул, что грузинское правительство "упускает все шансы на вступление в ЕС".

"Оно зашло слишком далеко в своей политике качелей между Россией и ЕС. Переговоры о вступлении на этой основе невозможны. Прогресс будет только тогда, когда будут отменены противоречивые законы, прекратится насилие против демонстрантов и возобновится диалог с оппозицией. Сейчас, однако, двери в ЕС закрыты", – добавил Рот.

Также стоит отметить, что после принятия парламентом Грузии скандального закона "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах", саммит ЕС заявил, что это фактически приостанавливает процесс евроинтеграции Грузии.

Недавно Европейский Союз подтвердил, что готов приостановить действие безвизового режима для граждан Грузии в ответ на антидемократические действия грузинских властей и их антизападную риторику.