У ЄС підтвердили можливе призупинення безвізу для Грузії через відкат від демократії

Європейський Союз готовий призупинити дію безвізового режиму для громадян Грузії у відповідь на антидемократичні дії грузинської влади та її антизахідну риторику.

Це випливає з коментаря представника Єврокомісії для видання Politico, передає "Європейська правда".

Представник виконавчого органу ЄС підтвердив, що в разі, якщо партія влади "Грузинська мрія" продовжить свій авторитарний курс, можливі всі варіанти реагування, "включно з потенційним тимчасовим призупиненням схеми лібералізації візового режиму".

"У межах діалогу про лібералізацію візового режиму між ЄС і Грузією та відповідного Плану дій від Грузії вимагалося досягти конкретних показників, зокрема забезпечення захисту основних прав і запобігання дискримінації", – додав він.

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Співрозмовник Politico зазначив, що в разі розвитку "подій, що становлять ризик для внутрішньої безпеки Шенгенської зони, а також у разі подальшого занепаду демократії в Грузії", буде зроблена відповідна оцінка.

Згідно з умовами угоди про безвізовий режим, укладеної у 2017 році, громадяни Грузії можуть відвідувати країни ЄС, що входять до Шенгенської зони, до шести місяців на рік без віз.

Підтвердження того, що Брюссель розглядає такі заходи, з'явилося після того, як прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе цього тижня заявив, що будь-які зміни до візової угоди будуть "дешевим шантажем".

Нагадаємо, після ухвалення парламентом Грузії скандального закону "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів", саміт ЄС заявив, що це фактично призупиняє процес євроінтеграції Грузії.

17 вересня парламент Грузії ухвалив у третьому читанні законодавчий пакет про "сімейні цінності та захист неповнолітніх", відомий як "закони проти ЛГБТ-пропаганди", який критикували в ЄС і Раді Європи. Зазначимо, повага до меншин є одним з критеріїв Плану дій візової лібералізації.