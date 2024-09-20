Прем’єр Нідерландів підтримує обмеження напливу українських чоловіків

Нідерландський прем’єр-міністр Дік Схооф висловив готовність обговорити заходи, які б допомогли стримати прибуття військовозобов’язаних чоловіків з України до Нідерландів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANP.

Питання стосовно чоловіків з України порушив лідер ультраправої Партії свободи Герт Вілдерс. Під час дебатів у парламенті він сказав, що "десятки тисяч" українців перебувають у Нідерландах, тоді як український уряд хотів би бачити їх на батьківщині.

"Я думаю, що якщо ваша країна перебуває у стані війни, то цілком нормально, що ви допомагаєте захищати власну країну", – пояснив Вілдерс.

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Прем’єр Нідерландів на це відповів, що в розмові з ним президент України Володимир Зеленський "надзвичайно обережно" говорив про примусове повернення українських чоловіків на батьківщину.

Вілдерса така відповідь не задовольнила, й він сказав, що нідерландський уряд може проводити політику, "яка заохочуватиме їх (українських чоловіків. – Ред.) їхати" в Україну.

На це Схооф відповів, що, "природно", хоче обміркувати такий варіант разом з Україною.

Водночас він сказав, що директива, яка регулює право українців-біженців на прийом, медичну допомогу, роботу і освіту в Нідерландах, залишається чинною.

Лідер ультраправої Партії свободи й раніше висловлював обурення великою кількістю українських біженців, через яких Європа нібито "пошила Нідерланди в дурні".

Водночас у Єврокомісії нещодавно підтвердили, що примусове повернення в Україну її громадян-чоловіків мобілізаційного віку не може розглядатися, оскільки це суперечить директиві про тимчасовий захист.