Премьер Нидерландов поддерживает ограничение наплыва украинских мужчин

Нидерландский премьер-министр Дик Схооф выразил готовность обсудить меры, которые помогли бы сдержать прибытие военнообязанных мужчин из Украины в Нидерланды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANP.

Вопрос о мужчинах из Украины поднял лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс. Во время дебатов в парламенте он сказал, что "десятки тысяч" украинцев находятся в Нидерландах, тогда как украинское правительство хотело бы видеть их на родине.

"Я думаю, что если ваша страна находится в состоянии войны, то вполне нормально, что вы помогаете защищать собственную страну", – пояснил Вилдерс.

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Премьер Нидерландов на это ответил, что в разговоре с ним президент Украины Владимир Зеленский "чрезвычайно осторожно" говорил о принудительном возвращении украинских мужчин на родину.

Вилдерса такой ответ не удовлетворил, и он сказал, что нидерландское правительство может проводить политику, "которая будет поощрять их (украинских мужчин. – Ред.) ехать" в Украину.

На это Схооф ответил, что, "естественно", хочет обдумать такой вариант вместе с Украиной.

В то же время он сказал, что директива, которая регулирует право украинцев-беженцев на прием, медицинскую помощь, работу и образование в Нидерландах, остается в силе.

Лидер ультраправой Партии свободы и ранее выражал возмущение большим количеством украинских беженцев, из-за которых Европа якобы "оставила Нидерланды в дураках".

В то же время в Еврокомиссии недавно подтвердили, что принудительное возвращение в Украину ее граждан-мужчин мобилизационного возраста не может рассматриваться, поскольку это противоречит директиве о временной защите.