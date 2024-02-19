Лідеру ультраправих у Нідерландах не сподобався наплив українських біженців

Голова нідерландської ультраправої Партії свободи Герт Вілдерс заявив, що через прийняття великої кількості українських біженців Нідерланди "були пошиті в дурні".

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Вілдерс коментував статтю видання De Telegraaf про те, що в Нідерландах майже не залишилось місця для шукачів притулку з України – заповнені понад 99% з 90 тисяч відведених місць розміщення.

Посадовець з Утрехта в коментарі газеті стверджував, що це пов'язано насамперед з прибуттям українських чоловіків, які в’їжджають із інших країн-членів ЄС у пошуках роботи чи медичної допомоги або для возз'єднання з родиною.

"Українці з'їжджаються до Нідерландів з усього ЄС не через війну, а через безкоштовне житло, безкоштовну медицину та наші робочі місця. Європа знову пошила Нідерланди в дурні", п – написав лідер Партії свободи.

Oekraïners massaal naar Nederland vanuit de hele EU, niet vanwege de oorlog, maar voor gratis huisvesting, gratis zorg en onze banen. Nederland is opnieuw de dorpsgek van Europa. https://t.co/RuTERRd77T — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 19, 2024

Загалом із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Нідерландів прибули понад 100 тисяч українських біженців.

Герт Вілдерс, чия ультраправа партія перемогла на дострокових виборах у листопаді, виступає проти продовження військової допомоги Україні, стверджуючи, що Нідерланди повинні зберігати свою зброю для самозахисту.

Ця позиція є одним з кількох питань, що розділяють Партію свободи з потенційними партнерами по коаліції.