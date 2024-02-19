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Лідеру ультраправих у Нідерландах не сподобався наплив українських біженців

Понеділок, 19 лютого 2024, 19:14

Голова нідерландської ультраправої Партії свободи Герт Вілдерс заявив, що через прийняття великої кількості українських біженців Нідерланди "були пошиті в дурні".

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Вілдерс коментував статтю видання De Telegraaf про те, що в Нідерландах майже не залишилось місця для шукачів притулку з України – заповнені понад 99% з 90 тисяч відведених місць розміщення.

Посадовець з Утрехта в коментарі газеті стверджував, що це пов'язано насамперед з прибуттям українських чоловіків, які в’їжджають із інших країн-членів ЄС у пошуках роботи чи медичної допомоги або для возз'єднання з родиною.

"Українці з'їжджаються до Нідерландів з усього ЄС не через війну, а через безкоштовне житло, безкоштовну медицину та наші робочі місця. Європа знову пошила Нідерланди в дурні", п – написав лідер Партії свободи.

Загалом із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Нідерландів прибули понад 100 тисяч українських біженців.

Герт Вілдерс, чия ультраправа партія перемогла на дострокових виборах у листопаді, виступає проти продовження військової допомоги Україні, стверджуючи, що Нідерланди повинні зберігати свою зброю для самозахисту.

Ця позиція є одним з кількох питань, що розділяють Партію свободи з потенційними партнерами по коаліції.

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Нідерланди