У Конгресі підтримали посилення охорони кандидатів у президенти після замаху на Трампа
Палата представників США, контрольована республіканцями, у п’ятницю, 20 вересня, ухвалила законопроєкт про посилення безпеки кандидатів у президенти, що сталось після двох замахів на Дональда Трампа.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Законопроєкт зобов’язує директора Секретної служби застосовувати однакові стандарти під час визначення кількості агентів, які захищають президента, віцепрезидента та кандидатів у президенти та віцепрезиденти від Демократичної та Республіканської партій.
Ініціативу, подану двома республіканцями та демократом, схвалили 405 законодавців нижньої палати Конгресу США, проти не було жодного голосу.
Документ внесли одразу після замаху на Дональда Трампа 13 липня на мітингу в місті Батлер, штат Пенсильванія, але вирішили винести на голосування після інциденту, який Федеральне бюро розслідувань визначило як спробу замаху на експрезидента.
Більше про це – у статті Чи були "українські зв'язки" у затриманого за підготовку нового замаху на Трампа.
Крім того, виконувач обов'язків директора Секретної служби США закликає Конгрес виділити більше коштів відомству, аби воно могло краще захищати перших осіб держави.