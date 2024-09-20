У Конгресі підтримали посилення охорони кандидатів у президенти після замаху на Трампа

Палата представників США, контрольована республіканцями, у п’ятницю, 20 вересня, ухвалила законопроєкт про посилення безпеки кандидатів у президенти, що сталось після двох замахів на Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Законопроєкт зобов’язує директора Секретної служби застосовувати однакові стандарти під час визначення кількості агентів, які захищають президента, віцепрезидента та кандидатів у президенти та віцепрезиденти від Демократичної та Республіканської партій.

Ініціативу, подану двома республіканцями та демократом, схвалили 405 законодавців нижньої палати Конгресу США, проти не було жодного голосу.

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Документ внесли одразу після замаху на Дональда Трампа 13 липня на мітингу в місті Батлер, штат Пенсильванія, але вирішили винести на голосування після інциденту, який Федеральне бюро розслідувань визначило як спробу замаху на експрезидента.

Більше про це – у статті Чи були "українські зв'язки" у затриманого за підготовку нового замаху на Трампа.

Крім того, виконувач обов'язків директора Секретної служби США закликає Конгрес виділити більше коштів відомству, аби воно могло краще захищати перших осіб держави.