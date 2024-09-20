В Конгрессе поддержали усиление охраны кандидатов в президенты после покушения на Трампа

Палата представителей США, контролируемая республиканцами, в пятницу, 20 сентября, приняла законопроект об усилении безопасности кандидатов в президенты, что произошло после двух покушений на Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Законопроект обязывает директора Секретной службы применять одинаковые стандарты при определении количества агентов, которые защищают президента, вице-президента и кандидатов в президенты и вице-президенты от Демократической и Республиканской партий.

Инициативу, поданную двумя республиканцами и демократом, одобрили 405 законодателей нижней палаты Конгресса США, против не было ни одного голоса.

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Документ внесли сразу после покушения на Дональда Трампа 13 июля на митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания, но решили вынести на голосование после инцидента, который Федеральное бюро расследований определило как попытку покушения на экс-президента.

Больше об этом – в статье Были ли "украинские связи" у задержанного за подготовку нового покушения на Трампа.

Кроме того, исполняющий обязанности директора Секретной службы США призывает Конгресс выделить больше средств ведомству, чтобы оно могло лучше защищать первых лиц государства.