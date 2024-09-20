Секретна служба США хоче більшого фінансування після двох замахів на Трампа

Виконувач обов'язків директора Секретної служби США Рональд Л. Роу-молодший закликає Конгрес виділити більше коштів відомству після двох явних спроб замахів на колишнього президента Дональда Трампа.

Заяву очільника відомства наводить The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Роу зазначив, що служба повинна визнати свої недоліки і краще підготуватися, щоб впоратися з небезпечною "новою реальністю".

За його словами, служба охорони президентів США, колишніх президентів та інших високопосадовців відчайдушно потребує більшої кількості контрснайперів і слідчих, модернізованих броньованих лімузинів для кортежів і більшої кількості броньованого скла.

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Він також сказав, що в навчальному центрі агентства в Меріленді не вистачає студій для підготовки агентів до реальних нападів, і що агенти працюють більше годин у стані підвищеної пильності, ніж належить.

"Ми використовуємо наших людей на рівні, якого ми не бачили в наших захисних операціях. Ми зараз усе спалюємо", – зазначив Роу.

Агентство має річний бюджет у 3 мільярди доларів і понад 7000 співробітників, включно з елітними підрозділами охорони.

Міністр національної безпеки Алехандро Майоркас сказав в окремому інтерв'ю, що Секретна служба просить Конгрес про "значне" збільшення бюджету на персонал, транспорт і технології, хоча він і Роу окремо відмовилися назвати конкретні цифри.

Роу каже, що йому необхідно додати до штату ще багато агентів і співробітників правоохоронних органів, щоб забезпечити належну безпеку всіх лідерів, які перебувають під захистом Секретної служби.

"Ви можете мати всі найсучасніші технології. Але врешті-решт все зводиться до того, щоб люди виконували свою роботу", – сказав він.

За його словами, Секретна служба планує найняти 400 агентів до кінця цього року.

Як відомо, у кампанії Дональда Трампа 15 вересня повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді.

Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну.

Більше про це – у статті Чи були "українські зв'язки" у затриманого за підготовку нового замаху на Трампа.

Також у липні в кандидата у президенти США від Республіканської партії стріляли на мітингу в Пенсильванії.