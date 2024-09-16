Чи були "українські зв'язки" у затриманого за підготовку нового замаху на Трампа

Кадр із відео AFP TV, зробленого 27 квітня 2022 року. Раян Веслі Раут дає інтерв’ю під час мітингу на Майдані Незалежності у Києві

"Кожен з нас повинен щодня робити свій внесок, найменшими кроками підтримувати права людини, свободу і демократію; кожен з нас повинен допомогти китайцям".

Якщо ці слова вам нічого не сказали, не хвилюйтеся – про них донедавна взагалі мало хто знав. Аж поки вдень напередодні, 15 вересня, чоловік, який саме так описав свій профіль у WhatsApp, не був спійманий поліцією в межах розслідування ймовірного замаху на життя Дональда Трампа.

Варто наголосити: принаймні на момент цієї публікації остаточно не встановлено, чи справді йдеться про замах чи спробу замаху на експрезидента США. Тож і проводити прямі порівняння з тим, що відбулось на мітингу в місті Батлер два місяці тому, не можна – принаймні тому, що цього разу обійшлося без постраждалих.

Та що привернуло увагу ЗМІ (а надто – ЗМІ однієї конкретної країни), то це те, що

Реклама:

в останні роки ймовірний стрілець був прихильником України та критиком Трампа.

Наскільки правдоподібним є гаданий "український слід" у другій стрілянині, пов’язаній з кандидатом у президенти США від республіканців, та які наслідки це матиме – в матеріалі "ЄвроПравди".

Спроба замаху під час гри у гольф

Нинішній інцидент зі стріляниною, пов’язаний із Трампом, розгортався зовсім не за таким драматичним сценарієм, як події 13 липня.

Експрезидент, а нині – кандидат у президенти від Республіканської партії перебував у своєму гольф-клубі Trump International у місті Вест-Палм-Біч – неподалік від своєї резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Там не було велелюдного мітингу, Трамп просто грав собі у гольф.

Звісно, відкрита місцевість несе свої ризики для захисту важливої особи, але не такі, як це було у Батлері.

Перші повідомлення про те, що сталось у Вест-Палм-Біч, були суперечливими.

Було відомо про стрілянину за участю щонайменше двох людей, але хто саме стріляв і в кого – незрозуміло. Власне, тому на початку ЗМІ й припустили, що інцидент до самого Трампа не мав стосунку, а просто відбувся поруч.

Але відома трампістка Марджорі Тейлор Грін одразу заявила про "замах на Трампа".

Подальші події підтвердили, що версія Грін – хай наразі не підтверджена до кінця – є пріоритетною для Федерального бюро розслідувань.

Агенти Секретної служби помітили підозрілого чоловіка, коли прочісували наступне поле для гольфу, куди планував прийти Трамп. А точніше – дуло зброї, як їм спершу здалось, кулемета типу АК-47, що стирчало в чагарнику довкола поля.

Агенти помітили й самого стрільця, відкрили по ньому вогонь, але той кинув зброю та втік на своєму авто.

Та чоловіка на чорному Nissan уже незабаром перехопила поліція – не в останню чергу завдяки анонімному свідку, який сфотографував авто й передав правоохоронцям. Його затримали за понад 60 кілометрів від гольф-клубу Trump International.

Із собою чоловік мав приціл, дві сумки та камеру GoPro.

У підсумку: у Трампа не стріляли, але ФБР вважає, що інцидент міг бути спробою замаху на експрезидента; сам він дякує Секретній службі за все, що сталось; трампісти раді, що їхній кумир живий; а опоненти Трампа цілком прогнозовано засуджують політичне насильство.

Зрештою для самого Трампа ця подія може стати "подарунком долі". Бо хто на тлі вже другого замаху згадає про те, що лиш минулого тижня республіканець програв дебати Камалі Гарріс, а його рейтинг продовжив падати.

Підтримка Трампа та звернення до Байдена

Офіційно, певна річ, імені затриманого не розголошують, але для американських ЗМІ з їхніми джерелами в правоохоронних органах ніщо не є секретом.

Отже, імовірну спробу замаху на Трампа скоїв 58-річний Раян Веслі Раут.

У колишнього будівельника родом із Північної Кароліни неординарна якщо не біографія, то погляди – якщо принаймні судити із соцмереж та попередніх інтерв’ю у ЗМІ.

У далекому 2002 році Раут фігурував у місцевих кримінальних хроніках після того, як після зупинки на дорозі на кілька годин забарикадувався озброєним у будівлі. Тоді йому висунули звинувачення у приховуванні зброї та незаконному володінні автоматичною зброєю (у звинуваченні вона фігурувала як "зброя масового ураження").

Чим закінчилось розслідування – невідомо, але Раут, як відомо, тоді провину визнав.

"Я думала, що він або в тюрмі, або вже мертвий",

говорила журналістам одразу після стрілянини у Вест-Палм-Біч офіцерка поліції, яка тоді вела справу 58-річного чоловіка.

ЗМІ також вдалося знайти й інші кримінальні обвинувачення, висунуті проти Раута – зокрема, озброєне пограбування та викрадення майна, але неясно, чи дійшла справа до його ув’язнення хоча б у якомусь із випадків.

Політичні погляди Раяна Веслі Раута – не менш колоритні. У соцмережі X (Twitter) у 2020 році він запросив північнокорейського диктатора Кім Чен Ина на Гаваї, де на той час жив і вів бізнес, запропонувавши свою роль "посла і зв’язкового" для вирішення двосторонніх суперечок між Вашингтоном і Пхеньяном.

Там же Раут підтримав експретендентку на номінацію від Демократичної партії Тульсі Габбард, яка, за його словами, "невтомно вестиме переговори про мирні угоди в Сирії, Афганістані та в усіх гарячих точках".

І навіть це ще не все: Раут зрештою підтримав кандидатуру… Дональда Трампа на виборах 2016-го.

Попри це, на початку року він несподівано звернувся до Байдена (якого називав "сонним Джо") через той-таки X (Twitter) та запропонував йому оригінальну назву для передвиборчої кампанії – KADAF. Тобто "підтримуйте Америку демократичною та вільною". Для Трампа в нього знайшовся інший варіант – MASA ("знову перетворити американців на рабів").

"На виборчому кону стоїть ДЕМОКРАТІЯ, і ми не можемо програти", – завершується цей твіт.

Вербувати афганців для війни за Україну

21 квітня 2022 року Раут написав Ілону Маску у X (Twitter), що хоче купити в нього ракету, оснастити її боєголовкою та запустити по "чорноморському маєтку Путіна, щоб покінчити з ним".

"Прошу, назвіть свою ціну", – просив він.

І це далеко не єдине свідчення зв’язків Раута з Україною.

"Я хочу летіти до Кракова і йти до кордону України, щоб бути добровольцем, воювати і померти", – такий запис (тільки з усіма заглавними літерами) він розмістив після повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Втім, воювати Раут не став. Натомість, за його словами, у 2022-23 роках він декілька разів відвідував Україну та мав перемовини з посадовцями українського Міноборони. Згодом ЗМІ знайшли підтвердження візитів Раута до Києва, проте про переговори з урядовцями відомо лише з його слів – українська сторона цю інформацію поки не коментувала.

Чим саме займався Раут в Україні, до кінця не зрозуміло.

Проте він згадується у кількох публікаціях провідних американських ЗМІ у статтях про американців, що допомагають Україні.

У 2022 році в інтерв’ю Newsweek він критикував американське керівництво за нерішучість, називав війну в Україні "чорно-білою" та "боротьбою добра і зла".

А у The New York Times пригадали, як у 2023 році говорили з Раутом і той казав, начебто хотів завербувати афганських солдатів, які ховались від режиму "Талібану", для участі у війні на боці Україні – та спілкувався про це з американськими та українськими посадовцями.

У чоловіка був, здавалося, украй продуманий план: потай вивезти афганців через Пакистан, який є "дуже корумпованою країною", та влаштувати їх або в український Міжнародний легіон, або деінде.

Втім, цей план очікувано не спрацював.

Того ж року в інтерв’ю виданню Semafor Раут уже представлявся керівником "Міжнародного волонтерського центру" та скаржився, як після п’яти місяців перебування в Україні просто не може працювати з українською стороною, бо вона "всюди бачить російських шпигунів", а Міжнародний легіон підняв рівень стандартів для рекрутингу (легіон офіційно спростував, що американець будь-коли в них служив).

Попри це, схоже, що Раут не полишав спроб утілити задумане в життя і ще в червні писав у Facebook, що продовжує добиватись від України прийняття афганських добровольців на службу, й прохав цих добровольців не обривати його телефон.

Подарунок для роспропаганди

Звісно ж, російська пропаганда, яка напрочуд активно висвітлювала подробиці імовірної спроби замаху на Трампа, зосередилась лише на одній показовій деталі: затриманий 58-річний Раян Веслі Раут – активний прихильник України, мав удома цілий арсенал зброї, та ще й донатив демократам (як це узгоджувалось із його підтримкою Трампа у 2016 році, збагнути важко, але маємо що маємо).

Навіть побіжний погляд на всю мішанину внутрішньо– та зовнішньополітичних поглядів Раута говорить про те, що, м’яко кажучи, шукати "український слід" у стрілянині біля гольф-клубу Трампа – справа, достойна тільки російських пропагандистів.

Цілком можливо, що Раута визнають банально неосудним.

Досі неясно, з якої причини він узагалі вирішив нібито влаштувати стрілянину – і чи насправді Трамп був метою стрілянини.

Тим паче не зрозуміло, чи має хоча б якийсь стосунок до цього задекларована ним підтримка України – як бачимо, навіть вона має свої межі та далеко не до кінця зрозумілі моменти.

Сім’я Раута так само спантеличена тим, що сталося: його сини говорять про чоловіка як про люблячого батька та не вірять, що він міг планувати замах на когось.

А отже, час робити висновки настав тільки про роботу російської пропаганди у США – якій, імовірно, дуже скоро буде вкрай непереливки.

Автор: Олег Павлюк,

журналіст "Європейської правди"