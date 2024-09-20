Вучич хоче купити для Сербії ракетну систему, "потужнішу за HIMARS"

Президент Сербії Александар Вучич оголосив у п'ятницю, 20 вересня, про намір придбати ракетну систему, що перевершує американську HIMARS.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Tanjug.

На виставці озброєння і техніки Збройних сил Сербії "Прапор 2024" на військовому аеродромі поблизу Белграда Вучич заявив, що країна прагне розвивати пускові установки Oganj вітчизняного виробництва.

"Ми також хочемо купити щось особливе, єдину зброю такого типу, яка є більш потужною, ніж HIMARS, але про це ми повідомимо вам незабаром", – анонсував він.

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Сербський президент заявив, що в країни немає жодної сфери, яка б досягла більшого прогресу за останнє десятиліття, ніж військова, завдяки значним інвестиціям в озброєння і суттєвому підвищенню зарплат військовослужбовців.

Систему HIMARS розробили для американських військових в кінці 1990-х років. Вона може запускати кілька керованих ракет або одну тактичну надзвукову балістичну ракету типу ATACMS.

Про наміри придбати нову ракетну систему Вучич заявив на тлі дискусії про поновлення обов’язкової військової служби в Сербії.

Раніше президент Сербії заявив, що його країна вивчає досвід війни Росії проти України.