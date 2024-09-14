Президент Сербії зробив крок до повернення обов’язкової військової служби

Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що затвердив ініціативу щодо повернення обов’язкової 75-денної строкової служби у війську для чоловіків, та сподівається на підтримку уряду.

Про це повідомляє N1, пише "Європейська правда".

Вучич на урочистостях у військовому навчальному закладі оголосив, що затвердив ініціативу щодо повернення загальнообов’язкової військової служби для чоловіків тривалістю 75 днів.

"Сподіваюся, уряд Сербії ухвалить це рішення… Сподівася, усі розмуміють, як нам потрібна сильна армія, наскільки більше нам доведеться купувати та виробляти зброї. Не тому, що ми хочемо нападати на когось, і не тому, що ми будемо це робити. Але ми хочемо стримати тих, хто нам щоденно погрожує", – заявив президент Сербії.

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Згідно з ініціативою, проходження служби буде обов’язковим для чоловіків, жінки зможуть проходити її за бажання.

Нагадаємо, нещодавно Вучич виставив нові умови для нормалізації відносин Сербії та Косова.

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