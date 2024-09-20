Вучич хочет купить для Сербии ракетную систему, "мощнее HIMARS"

Президент Сербии Александар Вучич объявил в пятницу, 20 сентября, о намерении приобрести ракетную систему, превосходящую американскую HIMARS.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Tanjug.

На выставке вооружения и техники Вооруженных сил Сербии "Флаг 2024" на военном аэродроме вблизи Белграда Вучич заявил, что страна стремится развивать пусковые установки Oganj отечественного производства.

"Мы также хотим купить что-то особенное, единственное оружие такого типа, которое является более мощным, чем HIMARS, но об этом мы сообщим вам вскоре", – анонсировал он.

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Сербский президент заявил, что у страны нет ни одной сферы, которая бы достигла большего прогресса за последнее десятилетие, чем военная, благодаря значительным инвестициям в вооружение и существенному повышению зарплат военнослужащих.

Систему HIMARS разработали для американских военных в конце 1990-х годов. Она может запускать несколько управляемых ракет или одну тактическую сверхзвуковую баллистическую ракету типа ATACMS.

О намерениях приобрести новую ракетную систему Вучич заявил на фоне дискуссии о возобновлении обязательной военной службы в Сербии.

Ранее президент Сербии заявил, что его страна изучает опыт войны России против Украины.