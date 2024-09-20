Рівень води в Ельбі все ще не дозволяє демонтаж обваленого мосту у Дрездені

Роботи з демонтажу обваленого дрезденського мосту Карола залежать від рівня води в Ельбі, який наразі все ще дуже високий.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Зараз існує ситуація подвійного ризику", – сказала керівниця Управління дорожнього та цивільного будівництва Сімоне Прюфер.

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Стан частково зруйнованої та демонтованої секції С залишається незмінним. Демонтаж залишків можна буде продовжити лише тоді, коли рівень води впаде нижче 4,50 метрів і можна буде проводити безпечні роботи на інфраструктурі мосту з боку Старого міста.

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У Дрездені вдень було виміряно трохи більше 5,30 метрів. Нормальне значення – 1,42 метра. Вода відходить дуже повільно, частково через контроль на каскадах Влтави для захисту чеської столиці Праги, яка лежить нижче за течією.

Місто очікує, що демонтаж секції С займе одинадцять тижнів.

План полягає в тому, щоб відокремити від опор ділянки, які зігнуті і простягаються по діагоналі в річку з боку Старого і Нового міста. Найкритичнішою є ділянка, яка знаходиться у воді. "У нас немає можливості підняти частини, вони занадто важкі для будь-якої техніки", – сказала Прюфер.

Також немає місця для точки робіт – ні міст, що залишився, ні береги не підходять для цього. Тому концепція також передбачає використання уламків, що лежать в Ельбі, щоб екскаватори могли дістатися туди.

Щоб це сталося, Ельба повинна знову текти в своєму руслі. За підрахунками, для цього рівень води має опуститися до 2,30 метрів. Тоді уламки більше не будуть занурені під воду.

Паралельно з підготовчими роботами триває розслідування причин обвалу. Також підраховуються витрати, понесені з моменту аварії, і проводиться подальший моніторинг секцій B і A. Там є деформації та пошкодження, в тому числі через демонтажні роботи, повідомила Прюфер.

Нагадаємо, секція мосту Карола довжиною близько 100 метрів обвалилася в ніч на середу, 11 вересня. По ній проходили пішохідна та велодоріжка, а також трамвайні колії. Через нічний час на мосту нікого не було.

Пізніше обвалену секцію мосту почали демонтувати.

Перший міст Карола через Ельбу спорудили у 1892-95 роках, а 7 травня 1945 року його підірвали під час відступу війська нацистської Німеччини.

Заміну мосту почали будувати у 1960-х роках і завершили у 1971 році. Останні відновлювальні роботи проводили у 2019 році.