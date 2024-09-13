У Дрездені "добили" вибухівкою секцію мосту, що обвалилася у середу

У німецькому Дрездені, столиці землі Саксонія, провели демонтаж 100-метрової секції мосту Карола через Ельбу, яка обвалилася у середу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє T-Online.

Роботи з демонтажу обваленої секції вирішили провести негайно, оскільки з приходом високої води загроза неконтрольованого обвалу мосту стала би ще вищою.

Демонтаж провели ввечері-вночі 13 вересня з використанням вибухівки та спецтехніки, встановивши 100-метровий периметр безпеки.

Реклама:

Robert Michael/dpa

Першими вибухами від основних конструкцій відокремили труби теплопостачання та трамвайні колії, що проходили по мосту. Основну частину мосту підірвали ближче до 3:00. Подивитися на видовище з набережної зійшлися десятки містян.

Після того конструкцію розібрали на менші фрагменти, які можна буде вивозити окремо.

Robert Michael/dpa

Значне підвищення рівня води на Ельбі очікується у неділю. На північному сході Чехії та південному заході Польщі велику воду очікують вже найближчої доби.

Нагадаємо, секція мосту Карола довжиною близько 100 метрів обвалилася в ніч на середу. По ній проходили пішохідна та велодоріжка, а також трамвайні колії. Через нічний час на мосту нікого не було.

Перший міст Карола через Ельбу спорудили у 1892-95 роках, а 7 травня 1945 року його підірвали під час відступу війська нацистської Німеччини.

Заміну мосту почали будувати у 60-х роках і завершили у 1971 році. Останні відновлювальні роботи проводили у 2019 році.