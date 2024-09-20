Уровень воды в Эльбе все еще не позволяет демонтаж обрушившегося моста в Дрездене

Работы по демонтажу обвалившегося дрезденского моста Карола зависят от уровня воды в Эльбе, который сейчас все еще очень высок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Сейчас существует ситуация двойного риска", – сказала руководитель Управления дорожного и гражданского строительства Симоне Прюфер.

Состояние частично разрушенной и демонтированной секции С остается неизменным. Демонтаж остатков можно будет продолжить только тогда, когда уровень воды упадет ниже 4,50 метров и можно будет проводить безопасные работы на инфраструктуре моста со стороны Старого города.

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В Дрездене днем было измерено чуть более 5,30 метров. Нормальное значение – 1,42 метра. Вода отходит очень медленно, частично из-за контроля на каскадах Влтавы для защиты чешской столицы Праги, которая лежит ниже по течению.

Город ожидает, что демонтаж секции С займет одиннадцать недель.

План состоит в том, чтобы отделить от опор участки, которые изогнуты и простираются по диагонали в реку со стороны Старого и Нового города. Самым критическим является участок, который находится в воде. "У нас нет возможности поднять части, они слишком тяжелые для любой техники", – сказала Прюфер.

Также нет места для точки работ – ни оставшийся мост, ни берега не подходят для этого. Поэтому концепция также предусматривает использование обломков, лежащих в Эльбе, чтобы экскаваторы могли добраться туда.

Чтобы это произошло, Эльба должна снова течь в своем русле. По подсчетам, для этого уровень воды должен опуститься до 2,30 метров. Тогда обломки больше не будут погружены под воду.

Параллельно с подготовительными работами продолжается расследование причин обвала. Также подсчитываются расходы, понесенные с момента аварии, и проводится дальнейший мониторинг секций B и A. Там есть деформации и повреждения, в том числе из-за демонтажных работ, сообщила Прюфер.

Напомним, секция моста Карола длиной около 100 метров обвалилась в ночь на среду, 11 сентября. По ней проходили пешеходная и велодорожка, а также трамвайные пути. Из-за ночного времени на мосту никого не было.

Позже обвалившуюся секцию моста начали демонтировать.

Первый мост Карола через Эльбу построили в 1892-95 годах, а 7 мая 1945 года его взорвали во время отступления войска нацистской Германии.

Замену моста начали строить в 1960-х годах и завершили в 1971 году. Последние восстановительные работы проводили в 2019 году.