У Литві виключили з виборів двох кандидатів, які замовчали про співпрацю з КДБ

Вища виборча комісія Литви у п’ятницю, 20 вересня, вирішила зняти з виборів до Сейму двох кандидатів, які не згадали у своїх анкетах про співпрацю з радянською спецслужбою – КДБ.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Литовська виборча комісія своїм рішенням виключила з виборів Данукаса Арлаускаса – другий номером у списку партії "Коаліція миру", та Кястутіса Білюса, сьомого номера у списку Nemuno aušra ("Схід Німану"), який балотувався в одномандатному виборчому окрузі Сауле.

Ці політики не вказали в анкеті кандидата в депутати Сейму Литви, що свідомо співпрацювали зі спецслужбами колишнього Радянського Союзу. Це порушення виборчком Литви визнав серйозним.

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Після неодноразових звернень до Литовського центру досліджень геноциду та опору відомство отримало інформацію про те, що Арлаускас був кадровим співробітником КДБ, а Білюс працював у відділенні КДБ у Шяуляї.

Якщо Арлаускас говорив, що не приховував факту роботи в радянських спецслужбах і вказав цей факт в автобіографії, то Білюс таку співпрацю категорично заперечував.

Парламентські вибори в Литві відбудуться 13 жовтня.

Минулого року в Литві спалахнув скандал після публікації інформації про те, що у Сеймі працюють 20 колишніх членів Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС), і тільки двоє з них вказали про це в анкетах.

А перед тим литовські журналісти дізнались, що членство в Компартії було і в чинного президента Гітанаса Науседи, хоча він це приховав.