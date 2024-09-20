У Литві виключили з виборів двох кандидатів, які замовчали про співпрацю з КДБ
Вища виборча комісія Литви у п’ятницю, 20 вересня, вирішила зняти з виборів до Сейму двох кандидатів, які не згадали у своїх анкетах про співпрацю з радянською спецслужбою – КДБ.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Литовська виборча комісія своїм рішенням виключила з виборів Данукаса Арлаускаса – другий номером у списку партії "Коаліція миру", та Кястутіса Білюса, сьомого номера у списку Nemuno aušra ("Схід Німану"), який балотувався в одномандатному виборчому окрузі Сауле.
Ці політики не вказали в анкеті кандидата в депутати Сейму Литви, що свідомо співпрацювали зі спецслужбами колишнього Радянського Союзу. Це порушення виборчком Литви визнав серйозним.
Після неодноразових звернень до Литовського центру досліджень геноциду та опору відомство отримало інформацію про те, що Арлаускас був кадровим співробітником КДБ, а Білюс працював у відділенні КДБ у Шяуляї.
Якщо Арлаускас говорив, що не приховував факту роботи в радянських спецслужбах і вказав цей факт в автобіографії, то Білюс таку співпрацю категорично заперечував.
Парламентські вибори в Литві відбудуться 13 жовтня.
Минулого року в Литві спалахнув скандал після публікації інформації про те, що у Сеймі працюють 20 колишніх членів Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС), і тільки двоє з них вказали про це в анкетах.
А перед тим литовські журналісти дізнались, що членство в Компартії було і в чинного президента Гітанаса Науседи, хоча він це приховав.