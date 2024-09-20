В Литве исключили из выборов двух кандидатов, которые умолчали о сотрудничестве с КГБ

Высшая избирательная комиссия Литвы в пятницу, 20 сентября, решила снять с выборов в Сейм двух кандидатов, которые не упомянули в своих анкетах о сотрудничестве с советской спецслужбой – КГБ.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Литовская избирательная комиссия своим решением исключила из выборов Данукаса Арлаускаса – второй номер в списке партии "Коалиция мира", и Кястутиса Билюса, седьмого номера в списке Nemuno aušra ("Восток Немана"), который баллотировался в одномандатном избирательном округе Сауле.

Эти политики не указали в анкете кандидата в депутаты Сейма Литвы, что сознательно сотрудничали со спецслужбами бывшего Советского Союза. Это нарушение избирком Литвы признал серьезным.

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После неоднократных обращений в Литовский центр исследований геноцида и сопротивления ведомство получило информацию о том, что Арлаускас был кадровым сотрудником КГБ, а Билюс работал в отделении КГБ в Шяуляе.

Если Арлаускас говорил, что не скрывал факта работы в советских спецслужбах и указал этот факт в автобиографии, то Билюс такое сотрудничество категорически отрицал.

Парламентские выборы в Литве состоятся 13 октября.

В прошлом году в Литве вспыхнул скандал после публикации информации о том, что в Сейме работают 20 бывших членов Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), и только двое из них указали об этом в анкетах.

А перед тем литовские журналисты узнали, что членство в Компартии было и у действующего президента Гитанаса Науседы, хотя он это скрыл.