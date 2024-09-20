Норвегія розповіла, як укріплює кордон із Росією

Норвегія запроваджує посилені заходи з охорони кордону на сході провінції Фіннмарк, де пролягає спільний кордон із Росією, з огляду на можливі загрози.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації NRK.

Відповідальний за готовність до надзвичайних ситуацій в Норвезькому поліцейському управлінні Тоне Ванген заявив, що на прикордонному переході Сторског на сході Фіннмарку – єдиному прикордонному переході Норвегії з Росією – будуть посилені заходи безпеки.

"У світлі складної ситуації у сфері політики безпеки в поєднанні з постійним технологічним розвитком були ініційовані різні заходи з посилення і модернізації прикордонного контролю Норвегії з Росією", – заявив він.

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Ванген нагадав ситуацію 2015 року, коли кілька тисяч мігрантів намагались потрапити до Норвегії з російської території, та звернув увагу на те, які заходи безпеки впроваджує Фінляндія, що постала перед такою гібридною атакою минулого року.

"Тому на пункті перетину кордону Сторског ми плануємо заходи з підвищення безпеки навколо об'єкту. Наша мета – бути краще підготовленими на випадок нової хвилі мігрантів з Росії", – пояснив представник Норвезького поліцейського управління.

Він додав, що для спостереження за норвезько-російським кордоном у майбутньому планують залучити дрони, нині триває їхнє випробування.

Також Норвегія планує активніше залучити армію для охорони майже 200-кілометрового кордону з Росією і до 2036 року повністю сформує відповідну бригаду, йдеться в публікації.

Сухопутні війська Норвегії у регіоні також посилять новими батальйонами, інженерно-розвідувальною ротою і бойовим розрахунком протиповітряної оборони.

Нагадаємо, минулого року Норвегія не раз заявила про готовність зупинити роботу єдиного КПП на межі з Росією у разі потреби.