Фінляндія вирішила не відкривати кордон з Росією

Фінський уряд вирішив, що сухопутні прикордонні переходи між Фінляндією та Росією поки що залишаться закритими.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє газета Helsingin Sanomat.

Таким чином, пункти перетину кордону на східному кордоні Фінляндії не будуть відкриті 14 квітня, коли закінчується термін поточного закриття. Кордон буде закритим доти, доки не буде ухвалене інше рішення.

Крім того, водні прикордонні переходи в Хаапасаарі, порту Нуйямаа і Сантіо будуть закриті для руху прогулянкових суден з 15 квітня. Таким чином, уряд готується до того, що явище інструменталізації міграції може поширитися і на водний транспорт.

"Це було б небезпечно для людей, які намагаються висадитися на берег, і створило б додаткове навантаження на морські рятувальні служби", – заявили в МВС Фінляндії.

З минулої осені Росія організовує на східному кордоні Фінляндії шукачів притулку, тобто перетворює людей, які шукають притулку або кращого життя, на "інструмент" для досягнення власних цілей.

На думку уряду, це має на меті вплинути на національну безпеку та громадський порядок Фінляндії. Тому з середини грудня східний кордон був закритий, за винятком прикордонної станції Вайніккала, призначеної для поїздів.

"Згідно з розумінням фінської влади, це довгострокова ситуація. Протягом весни не було отримано жодних спостережень, на підставі яких можна було б вважати, що ситуація суттєво змінилася. Крім того, з весною збільшуються можливості для посилення тиску.

У Росії в районах, близьких до кордонів Фінляндії, перебувають сотні, а можливо, навіть тисячі людей, які можуть бути використані як іструмент тиску на Фінляндію", – стверджує міністр внутрішніх справ Марі Рантанен.

Через закриття кордону неможливо подати заяву про надання міжнародного захисту в пунктах перетину сухопутного кордону між Фінляндією та Росією.

Раніше повідомлялося, що Фінська прикордонна служба почала розслідування близько двох десятків справ, пов'язаних з організацією незаконного проникнення до Фінляндії через кордон із Росією.

Перед цим міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала Євросоюз виробити спільну відповідь на використання Росією міграції до ЄС як зброї.