Норвегия рассказала, как укрепляет границу с Россией

Норвегия вводит усиленные меры по охране границы на востоке провинции Финнмарк, где проходит общая граница с Россией, учитывая возможные угрозы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации NRK.

Ответственный за готовность к чрезвычайным ситуациям в Норвежском полицейском управлении Тоне Ванген заявил, что на пограничном переходе Сторског на востоке Финнмарка – единственном пограничном переходе Норвегии с Россией – будут усилены меры безопасности.

"В свете сложной ситуации в сфере политики безопасности в сочетании с постоянным технологическим развитием были инициированы различные меры по усилению и модернизации пограничного контроля Норвегии с Россией", – заявил он.

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Ванген напомнил ситуацию 2015 года, когда несколько тысяч мигрантов пытались попасть в Норвегию с российской территории, и обратил внимание на то, какие меры безопасности внедряет Финляндия, которая предстала перед такой гибридной атакой в прошлом году.

"Поэтому на пункте пересечения границы Сторског мы планируем меры по повышению безопасности вокруг объекта. Наша цель – быть лучше подготовленными на случай новой волны мигрантов из России", – пояснил представитель Норвежского полицейского управления.

Он добавил, что для наблюдения за норвежско-российской границей в будущем планируют привлечь дроны, сейчас идет их испытание.

Также Норвегия планирует активнее привлечь армию для охраны почти 200-километровой границы с Россией и до 2036 года полностью сформирует соответствующую бригаду, говорится в публикации.

Сухопутные войска Норвегии в регионе также усилят новыми батальонами, инженерно-разведывательной ротой и боевым расчетом противовоздушной обороны.

Напомним, в прошлом году Норвегия не раз заявила о готовности остановить работу единственного КПП на границе с Россией в случае необходимости.