У Польщі оголосили звинувачення "псевдовійськовому", який лякав людей підривом дамб
26-річному поляку Якубу Л., затриманому напередодні через поширення дезінформації про підрив протипаводкових бар’єрів на півдні Польщі, оголосили звинувачення.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.
За словами речника Національної прокуратури Польщі Пшемислава Новака, Якубу Л. висунули звинувачення у перешкоджанні рятувальній операції та привласненні державної функції.
За першим звинуваченням йому загрожує до п’яти років позбавлення волі, за іншим – штраф, обмеження чи позбавлення волі строком до року.
Чоловік протягом 16-19 вересня у гміні Черниця Нижньосілезького воєводства видавав себе за солдата Служби військової контррозвідки, цікавився слабкими місцями в захисті протипаводкових дамб і розповідав про нібито плани їх підірвати.
За словами Новака, затриманий визнав свою провину і дав пояснення. Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід.
Іншого затриманого у справі чоловіка допитали як свідка і відпустили, додав речник Національної прокуратури Польщі.
Як відомо, Центральна та Східна Європа потерпає від повеней, жертвами яких стали вже щонайменше 24 людини.
Польський уряд уперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході. Також нещодавно повідомлялося, що у Польщі ведуть кілька розслідувань інцидентів, пов’язаних з масштабною повінню.