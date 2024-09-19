У Польщі затримали "псевдовійськового", який поширював фейки про підрив дамб

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали чоловіка, який у військовій формі заявляв жителям населених пунктів на півдні про нібито плани влади підірвати дамби та вали.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосив польський прем’єр-міністр Дональд Туск.

Туск не надав подробиць про затримання "псевдовійськового", зазначивши, що тривають заходи Агентства внутрішньої безпеки та прокуратури.

У четвер вранці під час засідання надзвичайного штабу прем'єр-міністр Польщі повідомив про пошуки "чоловіка, одягненого у військову форму, який у різних місцях інформував про те, що будуть підірвані дамби".

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"Це вже не смішно. Це вже не аматорство", – підкреслив тоді глава уряду.

За інформацією RMF FM, затриманий – 26-річний поляк, житель одного із сіл поблизу Вроцлава.

Чоловік, який видавав себе за військового офіцера , робив вигляд, що відвідує набережні, повідомляючи, що вони будуть підірвані, та пересувався на автомобілі з підробленими номерами.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський заявив, що перевіряються всі версії подій, зокрема й можливий російський слід.

Як відомо, Центральна та Східна Європа потерпає від повеней, жертвами яких стали вже щонайменше 23 людини. Польський уряд уперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході.

Також нещодавно повідомлялося, що у Польщі ведуть кілька розслідувань інцидентів, пов’язаних з масштабною повінню.